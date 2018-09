Amazon-baas stopt miljarden in goed doel

Amazon-topman Jeff Bezos begint een goed doel. De rijkste man ter wereld stopt 2 miljard dollar in het Bezos Day One Fund, maakte hij donderdag bekend. Het goede doel richt zich op dakloze gezinnen en wil een netwerk van kinderdagverblijven zonder winstoogmerk opzetten.

De forse gift van Bezos slaat nog geen gat in zijn vermogen. Bezos wordt door persbureau Bloomberg ingeschat op een vermogen van 163,8 miljard dollar, ruim 140 miljard euro.

Bezos begon in 1994 de webwinkel Amazon.com. Die verkocht eerst alleen boeken. Later kwamen daar andere spullen bij in de webshop, en inmiddels is Amazon een Rupsje Nooitgenoeg aan het worden. Het bedrijf biedt cloudopslag, streamingdiensten, eigen tablets, e-readers, slimme apparaten en een slimme assistent. Amazon kocht een supermarktketen en experimenteert met een nieuw soort supermarkt, zonder kassa’s en medewerkers. Inmiddels heeft Amazon ook twintig fysieke boekwinkels in de Verenigde Staten. Amazon richtte een zorgverzekeraar op, kocht een online-apotheek en zou aan een verzekeringsvergelijker werken.

Bezos is ook de man achter ruimtevaartbedrijf Blue Origin en eigenaar van de grote krant The Washington Post. Verder heeft hij geïnvesteerd in bedrijven als Airbnb, Twitter en Uber. In 1998 stak hij een kwart miljoen dollar in de toen nieuwe zoekmachine Google. Het aandelenpakket dat hij in ruil kreeg, is nu miljarden waard.