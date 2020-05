Aluminiumsmelter Aldel haalt grote opdracht binnen

De Nederlandse aluminiumsmelter Aldel heeft een grote opdracht binnengehaald en daarmee zijn toekomst verder veiliggesteld. De onderneming uit Delfzijl mag dit jaar en volgend jaar tot 180.000 ton aluminium leveren aan het internationale grondstoffenconcern Glencore.

„Dit is een geweldige boost voor Aldel, voor onze mensen en voor de economie in bredere zin, met name tegen de achtergrond van de coronacrisis en de economische onzekerheid die daarvan het gevolg is”, laat Aldel-topman Chris McNamee weten. De jaarlijkse productie van Aldel ligt momenteel nog rond de 80.000 ton. In de komende twaalf maanden moet de productie „aanzienlijk” omhoog. Het concern heeft ingezet op een tienjarenplan om in Europa uit te groeien tot een van de toonaangevende producenten van goedkoop en energiezuinig geproduceerd aluminium.

Aldel heeft 350 personen in dienst en biedt werk aan nog eens 150 mensen op opdrachtbasis. Het bedrijf is sinds 2017 in handen van York Capital. Die investeerder kocht de onderneming destijds uit een faillissement. Onder de vorige eigenaar waren er nog veel strubbelingen door het uitblijven van noodzakelijke investeringen. De aluminiumsmelter ging in 2013 al eens failliet. Dat eerdere bankroet had te maken met de elektriciteitsprijzen in Nederland, die hoger waren dan de prijzen die Aldels Duitse concurrenten kwijt waren.