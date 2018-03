Alumexx gaat in VS produceren om heffing

Alumexx gaat een deel van zijn productie verplaatsen naar de Verenigde Staten. De producent van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt doet dat vanwege de door president Donald Trump aangekondigde importheffing van 10 procent op aluminium. Het in Amsterdam genoteerde Alumexx dacht al enige tijd over de stap na, maar dinsdag keurde de raad van commissarissen het besluit formeel goed.

Alumexx weet nog niet wanneer het de productie in de VS opstart. Wel heeft het met partner VDL afgesproken dat het van fabrieken in Richmond en Atlanta gebruik kan maken.

Voor de productie in de VS gaat Alumexx aluminium uit Canada halen omdat dat van hogere kwaliteit is dan Amerikaans aluminium. Canada is door president Trump vrijgesteld van de importheffing.

Volgens Alumexx-topman Jeroen van den Heuvel zijn de gevolgen van de importheffingen niet alleen maar negatief. Hij voorziet dat de aluminiumprijs in Europa gaat dalen als gevolg van de importheffing, waardoor eindproducten in Europa niet duurder worden. De Amerikaanse export neemt daardoor op den duur af. „Deze marktwerking zal zeker een jaar nodig hebben”. Daarna voorziet Van den Heuvel dat „Trump zich soepeler op zal gaan stellen richting Europa”.

Voor Alumexx geldt de Verenigde Staten als een zeer interessante markt. Door in dat land te gaan produceren kan het Nederlandse bedrijf zijn producten ook voorzien van een ‘Made in the USA’-stempel. Bovendien onderzoekt Alumexx of het ook klimmaterialen van glasvezel kan maken, een materiaal waar de VS een sterke positie in heeft.