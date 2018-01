Altice koploper op stormachtig Damrak

De meeste Europese beurzen gingen donderdag licht vooruit. Op het Amsterdamse Beursplein 5 werd de beursvloer ontruimd vanwege stormschade aan het dak, maar dat had volgens een woordvoerster geen effect op de handel. De stemming werd verder gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street en een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie.

De AEX-index op het Damrak noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 564,39 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 850,07 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. In Londen, waar veel bedrijven ex-dividend noteerden, zakte de beurs 0,4 procent.

SBM Offshore behoorde tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. De maritiem dienstverlener werd samen met speciaalchemiebedrijf DSM (plus 1,1 procent) toegevoegd aan de favorietenlijst van ING. Winnaar was kabel- en telecomconcern Altice met een plus van 2,8 procent. Sterkste daler was KPN met een min van 0,9 procent.

ASML won 1,5 procent. De chipmachinemaker won een dag eerder al 5 procent na sterker dan verwachte kwartaalcijfers.

In de MidKap stond verlichtingsbedrijf Philips Lighting bovenaan met een plus van 2 procent. PostNL sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. ING haalde het postbedrijf van zijn favorietenlijst.

In Brussel won Ablynx 0,8 procent. Grootaandeelhouder Van Herk Investments vindt het bod van de Deense farmaceut Novo Nordisk op het Belgische biotechnologiebedrijf te laag. Van Herk heeft ruim 10 procent van de aandelen Ablynx.

In Londen zakte AB Foods 2,7 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op de omzetcijfers van het moederbedrijf van Primark over het eerste kwartaal. Het Britse makelaarsbedrijf Countrywide kelderde ruim 16 procent na een winstwaarschuwing. In Frankfurt steeg chipmaker Infineon 4,1 procent dankzij een adviesverhoging door Goldman Sachs.

In Parijs won Carrefour ruim 2 procent na beter dan verwachte omzetcijfers van het Franse supermarktconcern. Vliegtuigbouwer Airbus steeg 1,8 procent na een order van 16 miljard dollar van Emirates voor de superjumbo A380.

De euro was 1,2215 dollar waard, tegen 1,2229 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 64,02 dollar. Brentolie zakte een fractie tot 69,34 dollar per vat.