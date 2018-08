Altice hard onderuit op rood Damrak

Altice Europe is donderdag hard onderuit gegaan. De kwartaalcijfers van het kabel- en telecomconcern stelden analisten teleur. Beleggers hadden nog een stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken. Ook keerde de vrees voor een escalatie van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog terug na nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump aan China.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een min van 0,5 procent op 569,95 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 789,98 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,7 en 1,5 procent. Londen daalde 1 procent na een renteverhoging van de Bank of England.

De kwartaalcijfers van Altice vielen niet in goede aarde. Vooral de omzetontwikkeling op de Franse thuismarkt viel analisten tegen. Met een koersval van 16,3 procent was Altice de grootste daler bij de hoofdfondsen. Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop met een winst van 3,4 procent. ING zag de kwartaalwinst stijgen, maar zakte desondanks 1,5 procent.

AMG (min 4,1 procent) stond onderaan bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijfsresultaat van de metalenspecialist viel in het tweede kwartaal hoger uit dan verwacht, maar de winst per aandeel was duidelijk minder dan gehoopt. Intertrust was de grootste stijger. De financieel dienstverlener boekte afgelopen kwartaal iets meer winst en kreeg er 8,6 procent bij.

Bij de kleine fondsen was Basic-Fit in trek na goede resultaten. Het aandeel werd 6,1 procent hoger gezet.

In Frankfurt zakte Siemens 4,7 procent. Het Duitse industrieconcern boekte afgelopen periode minder winst. Ook de Duitse autofabrikant BMW zette minder winst in de boeken, vooral door tegenvallende verkopen in China. Het aandeel verloor 0,4 procent. Modebedrijf Hugo Boss daalde 7,8 procent na de kwartaalcijfers.

In Parijs verloor Société Générale 2,3 procent, ondanks een sterk financieel kwartaal van de Franse bank. De resultaten van de Franse verzekeraar AXA werden beloond met een koerswinst van 1 procent. De Britse bank Barclays, die ook met cijfers kwam, daalde 2,7 procent in Londen.

De euro was 1,1615 dollar waard, tegen 1,1671 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 68,99 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder en kostte 73,48 dollar per vat.