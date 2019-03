Altice grootste daler in AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef dinsdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers verwerkten de verlaging van de economische groeiprognose van China en de lagere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak kwam TKH Group nog met cijfers en kampte Altice Europe nadrukkelijk met een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 541,53 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 776,41 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

Peking verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product in 2019 zal uitkomen in een bandbreedte van 6 tot 6,5 procent. Eerder werd nog gerekend op een economische groei van ongeveer 6,5 procent. Tegelijkertijd werd een belastingverlaging aangekondigd.

Grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van bijna 9 procent na een adviesverlaging door Barclays. Daarnaast verdwijnt het aandeel bij de jaarlijkse herweging op 18 maart uit de AEX-index. Verlichtingsbedrijf Signify, dat ook degradeert naar de MidKap, daalde 1,9 procent na tegenvallende resultaten van de Oostenrijkse concurrent Zumtobel. Het aandeel Zumtobel zakte 5 procent in Wenen.

Levensmiddelenconcern Unilever was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1 procent. In de MidKap ging OCI (plus 1,7 procent) aan kop. De kunstmestproducent steeg een dag eerder ruim 14 procent na berichten dat het Saudische petrochemische concern Sabic een bod overweegt op de methanoltak van OCI. TKH Group klom 1,8 procent. Het technologiebedrijf wist in het slotkwartaal van 2018 de stijgende lijn vast te houden.

In Londen won Vodafone 2 procent. De Britse telecomreus wil 4 miljard euro ophalen met de uitgifte van obligaties om de overname van onderdelen van Liberty Global te financieren. De Britse retailer Debenhams zakte 5 procent na een winstalarm.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1320 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 56,22 dollar. Brent kostte 0,5 procent minder en werd verhandeld voor 65,33 dollar per vat.