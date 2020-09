Altice fors duurder op groen Damrak

Het aandeel Altice Europe is vrijdag op de beurs in Amsterdam bijna een kwart meer waard geworden na een miljardenbod op het kabel- en telecombedrijf. De AEX sloot overtuigend in de plus, nadat de belangrijkste graadmeter eerder tussen winst en verlies bungelde. De weg omhoog werd gevonden na aanvang van de beurshandel in New York, die daags na een flinke verliesbeurt weer met winsten aanving.

De AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 552,01 punten. Door de koerswinst van 24,4 procent voor Altice Europe boekte de MidKap een plus van 1,7 procent op 810,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,7 procent vooruit.

De private investeerder Next Private wil Altice in haar geheel inlijven voor 2,5 miljard euro, ofwel 4,11 euro per aandeel. Het bestuur van de Franse onderneming staat achter de overname. De partijen verwachten de deal tegen het eerste kwartaal van volgend jaar te hebben afgerond.

In de AEX ging Galapagos aan kop met een winst van 7 procent. De biotechnoloog meldde positieve resultaten in het onderzoek naar het medicijn ziritaxestat. Het middel is getest bij 33 patiënten met diffuse cutane systemische sclerose (dcSSc), een auto-immuunziekte met een van de hoogste sterftecijfers onder reumatische aandoeningen. ABN AMRO sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

Euronext klom 1,7 procent. De beursuitbater trekt samen op met de Italiaanse staatskredietverlener CDP in een poging de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana over te nemen. Berichten over de krachtenbundeling deden al de ronde.

In Londen won Rio Tinto 4,4 procent na het vertrek van de topman van de Brits-Australische mijnbouwgigant. Bestuursvoorzitter Jean-Sébastien Jacques en twee andere bestuurders stappen op vanwege de kritiek op de vernietiging van een belangrijk erfgoedgebied van Aboriginals, de inheemse bevolking van Australië, voor de winning van ijzererts.

De euro was 1,1831 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. Door spanningen rond de brexit-onderhandelingen koerste het Britse pond vrijdag rond zijn laagste niveau in meer dan vijf maanden. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 tot 37,41 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 39,97 dollar per vat.