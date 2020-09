Altice Europe maakt koerssprong op Damrak na overnamebod

Het aandeel Altice Europe schoot vrijdag omhoog op het Damrak na een overnamebod op het kabel- en telecombedrijf. De Europese aandelenbeurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers verwerkten de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de grote Amerikaanse technologiebedrijven onder druk stonden. Ook bleef de aandacht uitgaan naar de brexitonderhandelingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 550,98 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 808,48 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

Altice Europe maakte een koerssprong van dik 25 procent in de MidKap. De private investeerder Next Private wil de Franse onderneming in zijn geheel inlijven voor 2,5 miljard euro. Het bestuur van Altice staat achter de overname. De partijen verwachten de deal tegen het eerste kwartaal van volgend jaar te hebben afgerond. Daarna verdwijnt Altice Europe waarschijnlijk van de beurs.