Altice Europe in trek op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag vooruit. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel, na de zware verliezen een dag eerder. Op het Damrak was Altice Europe in trek na een positief handelsbericht. De blik bleef verder gericht op Washington, waar de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China worden voortgezet ondanks een verhoging van de importtarieven door de Amerikanen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 553,66 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 775,52 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,8 procent. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. NN Group won 1,3 procent. De verzekeraar is volgens mediaberichten geïnteresseerd in zijn Spaanse branchegenoot Caser Seguros.

In de MidKap dikte Altice Europe 5,8 procent aan. Het kabel- en telecombedrijf boekte in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat. Het bedrijf verlaagde zijn kosten en slaagde erin meer Franse klanten terug te winnen. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM vervoerde in april meer passagiers en won 1 procent.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore steeg 3,1 procent, na een deal met olie- en gasreus ExxonMobil met betrekking tot het Liza-project voor de kust van Guyana. Bouwbedrijf Heijmans klom 3,3 procent bij de kleinere bedrijven na een goed ontvangen handelsbericht.

In Frankfurt steeg ThyssenKrupp 7,5 procent. Volgens persbureau Reuters gelooft het Duitse concern niet meer in een fusie van de staalactiviteiten met Tata Steel. Aéroports de Paris kelderde 8 procent. Een rechter heeft groen licht gegeven voor een referendum over het privatiseringsplan van de Franse luchthavenexploitant. Danske Bank won 1,6 procent in Kopenhagen. Oud-bestuurder Chris Vogelzang van ABN AMRO wordt de nieuwe topman van de geplaagde Deense bank.

De euro was 1,1228 dollar waard, tegen 1,1232 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 62,12 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 70,75 dollar per vat.