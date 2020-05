Altice Europe hard onderuit op lagere beurs

Het aandeel Altice Europe ging donderdag in de uitverkoop op het Damrak na een tegenvallend handelsbericht van het kabel- en telecombedrijf. De Europese beurzen deden een stap terug na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Beleggers bleven vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen. Zo krabbelde de economische activiteit in de eurozone deze maand voorzichtig op van de eerdere zware klappen door de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent in de min op 525,77 punten. De MidKap leverde 1,7 procent in tot 694,92 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,2 procent. In Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Zwitserland bleven de beurzen dicht vanwege Hemelvaartsdag.

Galapagos was de grootste daler in de AEX met een verlies van dik 6 procent, ondanks positieve onderzoeksresultaten van het biotechnologiebedrijf voor zijn medicijn in ontwikkeling filgotinib. Het middel leek goed te werken in een studie voor de behandeling van chronische darmontsteking, maar niet alle doseringen gaven goede resultaten. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway ging op kop met een plus van 0,8 procent.

In de MidKap was Altice Europe (min 15,8 procent) de grote verliezer. Het Franse kabel- en telecombedrijf zag de omzet en winst afgelopen kwartaal iets toenemen en rekent nog altijd op groei voor het hele jaar. De enorme schuldenberg van het bedrijf nam echter ook verder toe tot 31,2 miljard euro. Daarnaast vielen de prestaties in de Franse thuismarkt tegen.

Lufthansa klom ruim 5 procent in Frankfurt. De Duitse overheid nadert een akkoord over staatssteun van 9 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij, die worstelt met de financiële gevolgen van de coronacrisis. In Londen steeg easyJet 5,5 procent. De Britse prijsvechter start vanaf half juni met binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op die routes is er genoeg vraag van klanten om winstgevend te kunnen opereren.

In Milaan daalde Generali 2,5 procent na tegenvallende resultaten van de Italiaanse verzekeraar. AstraZeneca verloor 1,1 procent. De Britse farmaceut heeft meer dan 1 miljard dollar aan Amerikaanse overheidsfinanciering ontvangen voor de ontwikkeling van een coronavaccin.

De euro was 1,0965 dollar waard tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 34,25 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 36,43 dollar.