‘Alternatief nabestaandenpensioen in de maak’

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk meerdere jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. Nabestaanden kunnen daarmee een inkomensval na het overlijden van hun partner overbruggen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV bevestigen berichtgeving hierover door de Volkskrant.

Het gaat om een vervanging van het huidige nabestaandenpensioen. Binnen de Stichting van de Arbeid zijn werkgevers en vakbonden aan het praten over hoe ze dit beter zouden kunnen regelen voor nabestaanden. Een en ander moet na de zomer leiden tot een advies aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. „Het is ingewikkelde materie en er staat nog niks vast”, stelt een woordvoerder van VNO-NCW.

Volgens FNV worden er in totaal drie opties besproken en doorgerekend. De uitkering van meerdere jaarsalarissen is er daar één van. De andere mogelijkheden zijn het regelen van de voorziening voor nabestaanden via een speciaal spaarpotje of via een verzekering. Er is nog geen voorkeursoptie, benadrukt de vakbond.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wees er onlangs nog op dat het hoog tijd is dat het nabestaandenpensioen goed wordt geregeld. Volgens hem zijn er nu schrijnende gevallen omdat mensen opgebouwde rechten kunnen verliezen bij het veranderen van baan. In het regeerakkoord stond al dat over deze kwestie nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.