Alstom-onderdelen schuldig in omkoopzaak

Twee onderdelen van het Franse industriële concern Alstom en een groepje oud-bestuurders zijn in Groot-Brittannië schuldig bevonden in een grote corruptiezaak. Wat precies alle straffen worden, wordt later bekend.

Volgens de Britse Serious Fraud Office (SFO) zijn er onder meer Litouwse politici omgekocht om voor honderden miljoenen euro’s opdrachten in de wacht te slepen. Daarbij waren dan ook miljoenen euro’s aan smeergeld gemoeid. Ook zijn er frauduleuze betalingen verricht in Tunesië, waar Alstom vervolgens een lucratieve infrastructuurklus binnenhaalde.

De Britse fraudewaakhond SFO begon bijna een decennium geleden met het onderzoeken van Alstom. Ook in Frankrijk zelf, Zwitserland, Brazilië en de Verenigde Staten wordt het bedrijf onder de loep genomen in verband met mogelijke corruptie.

De zaak kan overigens ook nog gevolgen hebben voor General Electric (GE). Alstom heeft een van de onderdelen waarover het hier gaat, eerder verkocht aan dat Amerikaanse concern. Alstom en GE waren niet bereikbaar voor commentaar.