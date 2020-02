Alstom neemt treinendivisie Bombardier over

De Franse treinenbouwer Alstom heeft overeenstemming bereikt met het Canadese Bombardier over een overname van diens treinentak. De overnameprijs kan oplopen tot 6,2 miljard euro. Eerder op de dag bevestigden beide bedrijven dat er werd gepraat over een deal.

Alstom betaalt de overname in contanten en aandelen. Na afronding van de deal, waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar, zal de jaaromzet van Alstom 15,5 miljard euro bedragen, met een orderportefeuille van 75 miljard euro. Alstom is vooral bekend van de Franse hogesnelheidstrein TGV.

Grote treinfabrikanten proberen al langer een vuist te maken tegen de toenemende concurrentie uit China. Eerder praatte Bombardier met Siemens om de treintakken samen te voegen, maar de Duitsers besloten voor een fusie met Alstom te gaan. Die combinatie werd echter tegengehouden door de Europese Commissie.

Bombardier verkeert in zwaar weer en verkocht al een aantal bedrijfsonderdelen zoals de tak die propellervliegtuigen maakt en de tak die regionale verkeersvliegtuigen produceert. Voor de kleinere verkeersvliegtuigen ging het bedrijf eerst een samenwerking aan met Airbus dat toestellen als de A220 verkoopt en onlangs verkocht het zijn belang in die samenwerking helemaal aan de Europese vliegtuigbouwer.

Behalve de treinentak heeft Bombardier ook nog een onderdeel dat privévliegtuigen maakt onder de merknamen Learjet, Challenger en Global.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire sprak van „geweldig nieuws” voor Frankrijk, Canada en Europa. Volgens hem heeft een sterke en concurrerende Europese treinindustrie nu grotere prioriteit dan ooit. Le Maire zal de overname dinsdag gaan bespreken met eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging).