„Als praktijkman mis ik ook het contact met de koeien”

„Normaal gesproken ben ik vaak op bezoek bij veehouders. Als specialist rundveehouderij bij ABZ diervoeding vind ik het belangrijk om met de veehouder ervoor te zorgen dat de melkkoeien een zo optimaal mogelijke voeding krijgen.

Naam: Teus Bleijenberg

Leeftijd: 41

Woonplaats: Ermelo

Beroep: Specialist rundveevoeding

Uur per week: 40

De afgelopen periode is het erg droog geweest. Maar wat betekent dat voor de weidegang? Moet er worden beregend? Dat soort dingen bespreek ik dan met de veehouders. Ik ken ze vaak al jarenlang. Daarom kan ik hun situatie goed inschatten.

Inmiddels werk ik al een aantal weken thuis. Vaak op zolder, anders op een van de kamers van mijn vier kinderen. Dan nestel ik me met m’n laptop in een kamertje dat op dat moment net vrij is. Op mijn laptop staan allerlei berekenprogramma’s, dat is het belangrijkste wat ik nodig heb.

Met collega’s communiceer ik vaak via Zoom of Microsoft Teams, met veehouders bel ik gewoon. Dat is goed te doen, maar toch mis ik het echte contact.

Als praktijkman mis ik ook de koeien. Het is belangrijk dat ik ze kan zien. Hoe ziet hun vacht en mest er uit? Mede daarop baseer ik mijn advies. Daarbij is het mijn passie om met dieren bezig te zijn.

Het voordeel van thuiswerken is de tijdswinst: het scheelt me veel reistijd. Dat geeft toch wat rust. Alleen staat daar tegenover dat het in huis behoorlijk wat drukker is dan normaal.

Mijn vrouw werkt in de zorg, dus ik ben vaker met de kinderen bezig. De jongste twee zitten op de basisschool. Die geef ik nu les. Daarvoor ben ik nu wel mooi in de gelegenheid.”

Deel 10 in een serie portretten van thuiswerkers.