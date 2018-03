Als gast een keuken mógen plaatsen

Ronald in ’t Veld (48) uit Eethen, gemeente Wijk bij Aalburg, installeerde jarenlang keukens. Als technisch trainer begeleidt hij nu huidige en toekomstige monteurs. Het vakwerk kan hij echter niet missen, dus plaatst hij nog geregeld een keuken.

„Overall en werkschoenen aan, lekker heel de dag meewerken. Als ik niet op de werkvloer bezig blijf, is het al heel snel: Tja, die Ronald zet nooit meer een keuken. En ik wil niet boven de monteurs staan. Gemiddeld ga ik toch eens per week mee op pad. Ik plan mezelf gewoon in op de monteurslijst.

Het is zorgvuldig werken, tot op de millimeter. Een keukenmonteur is allround: hij heeft verstand van gas, water en elektra, maar ook van tegelzetten, zagen en afstellen. Het mooie is dat hij resultaat ziet: een keuken die de klant zo kan gebruiken. Hij heeft meer eer van zijn inspanningen dan een elektricien. Die moet juist alles wegwerken: alleen een schakelaar is zichtbaar.

Een keukenmonteur zet iets neer waar mensen lang voor hebben gespaard. De meeste klanten leven er jaren naartoe. Wanneer kopen ze nu een keuken? Eén, twee keer in hun leven? Prachtig als je daar bij mag zijn.

Bij nieuwe monteurs probeer ik over te brengen dat ze te gast zijn en de keuken mógen plaatsen. Als wordt gevraagd de hond uit te laten, doe je dat ook. Alles voor een tevreden klant. Op het onafhankelijke internetplatform Qasa krijgt ons bedrijf een hoog cijfer: een 9+. Prachtig, maar dat moeten we wel vasthouden. Daarom kwam ik een jaar geleden in vaste dienst. Eerst huurde DB KeukenGroep me in voor trainingen.

Verkeerd zagen

Ik ging altijd al met monteurs mee. Zo kreeg ik wel een goed beeld van alles, maar echt handig was het niet altijd om bij klanten over de vloer wat uit te leggen. „Gaat dat wel goed”, zag je hen soms denken. Verkeerd zagen mocht dan zeker niet. Vorig jaar bedacht ik: Als we nou in een hoekje van een magazijn wat gaan oefenen en uitleggen? We hebben nu in Sint Annaland ons eigen DB Vakcollege.

Ik heb plezier in het trainersvak, vooral als ik zie dat collega’s of leerling-monteurs oppakken wat ik aan onderweg verzamelde kennis en informatie doorgeef. Het vakcollege werpt vruchten af. Oudere monteurs zeggen: „Wij nemen nu jongens mee naar een klus die net zijn aangenomen, maar al iets weten van de basis van het keukenwerk.” Zoiets doet me goed.

In onze vestigingen trof ik in de eerste maanden verschillende werkwijzen aan. Daar heb ik lijn in aangebracht. Maar ik wilde niet dat er van een ”werkwijze Ronald in ’t Veld” zou worden gesproken. Ik vormde daarom een werkgroep met van elke vestiging een vertegenwoordiger. Via die club is er nu breed draagvlak voor een gezamenlijke aanpak.

Het trainersvak ligt me wel. Ik blijf ook doorontwikkelen en meedenken: Waar lopen we in de praktijk tegenaan? Wat kan beter? Al heet dat ‘na werktijd’, ’s avonds na het eten neem ik nog geregeld m’n laptop op schoot om informatie te zoeken.

Het is niet altijd werken. Op het water kan ik heel goed de drukte van een werkdag of een werkweek kwijt. In Andel hebben we een eigen aanlegsteiger voor onze sloep. Met lekker weer vaar ik vaak met mijn vrouw Ina naar Heusden, waar we een terrasje pikken. En dan in volle vaart terug, even het gas helemaal open, terwijl Ina op het dek geniet van de avondzon. Of we fietsen rond in de omgeving.

Afzuiging

Het keukenvak verveelt niet. Je zet nooit dezelfde keuken met dezelfde opstelling. De basis is niet veel veranderd, er is wel veel vernieuwing. Een trend is nu dat de afzuiging in de kookplaat is verwerkt. Ik duik graag in zulke vernieuwingen en volg daarvoor trainingen bij leveranciers. Ik wil er als trainer alles van weten voordat er maar één vraag over wordt gesteld.”

Loopbaan Ronald in ’t Veld

Ronald in ’t Veld –zijn vader werkte 43 jaar bij Keller Keukens– volgde een timmeropleiding en was interieurtimmerman en projectbegeleider bij een timmerbedrijf, trainer en monteur bij De Mandemakers Groep en trainer bij een reparatiebedrijf. Hij is nu technisch trainer bij DB KeukenGroep (zes vestigingen, ruim zestig monteurs). Omdat het lastig is nieuw personeel te vinden, hielp hij de eerste mbo-bedrijfsopleiding keukenmonteur ontwikkelen. De DB KeukenGroep biedt die vanaf augustus samen met het Hoornbeeck College aan. In ’t Veld verzorgt er de trainingen.