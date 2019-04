Alphabet levert miljarden in op Wall Street

Google-moeder Alphabet heeft dinsdag tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verloren op Wall Street. Beleggers zetten het aandeel fors lager nadat de techreus met tegenvallende cijfers op de proppen kwam. Naast cijfers van Alphabet reageerden beleggers in New York ook op een grote stroom resultaten van andere bedrijven.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie uiteindelijk 0,2 procent hoger op 26.592,91 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2945,83 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 8107,77 punten.

Alphabet leverde 7,5 procent in. Het techconcern kampte in het voorbije kwartaal met een tegenvallende groei bij de omzet uit advertenties en een gedaalde winst. De vrees bestaat dat adverteerders vaker voor concurrenten van Google kiezen om hun geld te besteden.

Verder was er aandacht voor Facebook dat een grote update van site en apps aankondigde. Het aandeel verloor evenwel 0,7 procent. Apple sloot 1,9 procent lager. Het bedrijf publiceert zijn resultaten na de slotbel.

Industrieconcern GE kreeg de handen van beleggers op elkaar. Vooral het gegeven dat er minder geld werd opgemaakt, stemde tot tevredenheid van investeerders. Het aandeel won ruim 4,5 procent. Het tegenovergestelde gold voor GM. De automaker kwam met tegenvallende omzetcijfers en verloor 2,7 procent aan beurswaarde.

Fastfoodketen McDonald’s werd na zijn kwartaalcijfers 0,2 procent hoger gezet. De fastfoodketen wist zijn verkopen op de thuismarkt een boost te geven door het assortiment aan ontbijtproducten uit te breiden.

Chipproducent NXP Semiconductors won bijna 8 procent, ondanks dat het kwartaal werd afgesloten met rode cijfers. Farmaceuten Merck en Pfizer stegen ruim 2,5 procent na cijfers. Resultaten van branchegenoot Eli Lilly (min 2,1 procent) vielen minder in de smaak. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer ConocoPhillips (plus 0,8 procent) en creditcardmaatschappij Mastercard (plus 2,9 procent).

De euro was 1,1216 dollar waard, tegen 1,1205 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 63,89 dollar. Brent kostte 1,1 procent meer en werd verhandeld voor 72,80 dollar per vat.