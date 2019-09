Allianz pluist gevolgen dataroof uit

Reisverzekeraar Allianz Global Assistance heeft meer medewerkers ingezet om fraude met gestolen persoonsgegevens op te sporen. Het is een van de maatregelen die het bedrijf neemt na de inbraak in een kluis, waarin gegevens van honderdduizenden verzekerden waren opgeslagen. Dat laat een zegsman weten.

Bij de diefstal is een back-up met persoonsgegevens buitgemaakt van zeker 260.000 klanten van Allianz Global Assistance, een in Amsterdam gevestigd onderdeel van Allianz. Waar in Nederland de dieven hebben toegeslagen, wordt uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt. De gestolen back-ups zijn volgens de reisverzekeraar alleen met speciale apparatuur af te lezen. Of de gegevens zijn misbruikt is nog niet bekend.

Het beveiligingsteam van de verzekeraar is onder andere extra attent op zogeheten phishing-pogingen. Daarbij proberen criminelen via e-mail of appjes onder valse voorwendselen inloggegevens buit te maken. Klanten met een eigen account moeten hun wachtwoord veranderen.

De inhoud van de kluis is inmiddels verhuisd naar een andere Nederlands locatie. De politie onderzoekt de kraak op dit moment. Uit de resultaten daarvan moet blijken of nog meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn, aldus de zegsman.