Alliander steekt opnieuw meer geld in elektriciteitsnet

Alliander voert de investeringen aan gas- en stroomnetwerken dit jaar opnieuw op. De netbeheerder verwacht daaraan dit jaar 882 miljoen euro uit te geven. Dat is 4,5 procent meer dan de 844 miljoen die Alliander vorig jaar investeerde.

Bijna de helft van de investeringen doet Alliander in de regio Amsterdam en de rest van Noord-Holland. Daar groeit de vraag naar stroom sterk door de energietransitie en economische groei. Onder meer datacentra rond de hoofdstad vragen veel stroom.

Alliander constateert dat de energietransitie steeds sneller gaat en dat dit veel werk met zich meebrengt. Het aantal aanvragen van grootzakelijke gebruikers voor een aansluiting, zoals ontwikkelaars van zonneparken, is in twee jaar verzesvoudigd. Nederland is nog niet op deze ontwikkelingen ingericht, meent Alliander.

De investeringen richten zich in 2020 dan ook op de bouw van nieuwe elektriciteitsverdeelstations en de uitbreiding van bestaande. Ook worden nieuwe kabelverbindingen gelegd om zo meer capaciteit te bieden.