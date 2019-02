Alliander druk met energietransitie

Netbeheerder Alliander is volop bezig met de „uitdagende” werkzaamheden voor de energietransitie. De investeringen om het net beter bestand te maken tegen de energiepieken en -dalen die daarbij horen gingen flink omhoog. Afgelopen jaar heeft Alliander in totaal 731 miljoen euro geïnvesteerd, tegenover 666 miljoen in 2017.

Alliander rekent erop dat de investeringen verder zullen oplopen. Financieel ging het Alliander vorig jaar in ieder geval voor de wind. De omzet en winst gingen flink omhoog. De bedrijfsopbrengsten stegen met 228 miljoen euro tot bijna 2,1 miljard euro. Dat is inclusief de eenmalige opbrengsten van de verkoop van dochteronderneming Allego van 105 miljoen euro.

Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar 261 miljoen euro, van 206 miljoen een jaar eerder.