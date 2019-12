‘Alleen een stikstofwet is niet voldoende’

Dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘spoedwet aanpak stikstof’ is slechts een eerste stap om de bouw weer op gang te krijgen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie.

Volgens de ondernemersorganisaties biedt de wet een basis om uiteindelijk uit de crisissfeer komen. „Maar met alleen een wet zijn we er bij lange na nog niet. Nu komt het aan op actie en uitvoering van zaken”, zo klinkt het.

De ondernemersverenigingen pleiten onder meer voor het zo snel mogelijk instellen van een landelijke drempelwaarde voor zowel stikstofoxide als ammoniak. Ook moet een robuust natuurschadeherstelprogramma komen. Zonder natuurherstel loopt een drempelwaarde het risico onderuit te gaan bij de Raad van State, waarschuwen ze.

Regionale drempelwaarden per natuurgebied, waar de minister nu aan denkt vinden de organisaties, geen goed idee. Dit zou in de praktijk onwerkbaar zijn voor bedrijven omdat vaak niet duidelijk is waar stikstof precies neerslaat.

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen verder de provincies op om haast te maken met het afgeven van vergunningen, omdat ook op basis van de huidige wetgeving meer mogelijk is dan nu gebeurt. Daardoor liggen tal van projecten stil.