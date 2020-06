Alle vouchers Transavia en KLM zijn cash geld waard

Alle klanten van KLM en Transavia die vanwege het uitvallen van een vlucht door de coronacrisis een voucher kregen, kunnen deze omruilen voor cash geld. Ook klanten die voor 15 mei een ticket hadden geboekt, kunnen de ontvangen voucher inwisselen voor contanten. Tot nu toe gold de geldteruggarantie alleen voor tickets met een datum na die tijd.

De luchtvaartmaatschappijen benadrukken dat gezien de omvang van de crisis en het aantal annuleringen, het langer duurt dan normaal om de transacties te verwerken. Ook bij zusterbedrijf Air France wordt de ruimhartige regeling van kracht.

In het geval van annuleringen van vluchten door Transavia, Air France of KLM kunnen klanten nu kiezen tussen het boeken van een nieuwe vlucht, een voucher of een cash terugbetaling, ongeacht de annuleringsdatum van hun vlucht. Voor mensen die kiezen voor een voucher, betekent dit bij KLM en Air France dat de waarde daarvan met maximaal 15 procent wordt opgewaardeerd. Die regeling blijft bestaan.

KLM en Transavia benadrukken dat er steeds meer vluchten uitgevoerd worden. Alle vouchers zijn geldig tot eind 2021. De extra waarde kan worden toegepast als de nieuwe tickets worden geboekt en uitgegeven tot 31 oktober dit jaar voor vluchten die vertrekken tot 15 juni volgend jaar.

De Consumentenbond kreeg eerder veel meldingen binnen over annuleringen van vliegreizen bij Transavia, die zeer kort volgden op boekingen door klanten. Volgens de belangenvereniging zou de budgetmaatschappij daarmee in strijd met Europese regels hebben gehandeld, ook omdat de mogelijkheid van geldteruggarantie niet kenbaar werd gemaakt.

Transavia belooft op korte termijn te antwoorden op de brief van de Consumentenbond die tekst en uitleg wil. Met de ruimhartige voucherregeling zijn volgens een woordvoerster van Transavia al wel de nodige plooien gladgestreken.