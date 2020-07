Alle ogen op EU-top in Brussel gericht op Rutte

De 27 EU-leiders komen vrijdag en zaterdag voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer fysiek bijeen. EU-president Charles Michel haalt ze naar Brussel in de hoop een akkoord te bereiken over de meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 van 1074 miljard euro en een herstelfonds van 750 miljard voor de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis.

Video-overleg en sinds kort weer persoonlijke ontmoetingen van Michel met hoofdrolspelers als premier Mark Rutte en koortsachtig overleg tussen de leiders onderling de afgelopen dagen, hebben niet geleid tot een doorbraak in de onderhandelingen. Volgens een hoge EU-functionaris „zijn we er nog niet”. Een akkoord op vrijdag of zaterdag „is niet gegarandeerd, integendeel.”

Michel staat vanaf 09.00 uur klaar om de leiders te ontvangen en wil om 10.00 uur beginnen met een uiteenzetting van de voorzitter van het Europees Parlement, dat moet instemmen met de begroting. Daarna start de eerste werksessie, en vanaf dan is het gissen naar de strategie van Michel om Rutte en zijn ‘zuinige’ bondgenoten Oostenrijk, Zweden en Denemarken over de streep te trekken. „Dat is het geheim van de kok”, aldus een diplomaat.

Rutte wordt in Brussel beschouwd als de grootste sta-in-de-weg voor een deal. Den Haag vindt zowel de omvang van het MFK als van het herstelfonds te groot. De speciale coronasteun zou daarnaast in de vorm van leningen en niet als subsidies moeten worden verstrekt, met voorwaarden over economische hervormingen voor de vragende partijen en controle op de uitvoering daarvan. Daarbij wil Den Haag geen gezamenlijke schulden aangaan om het herstel te financieren. Rutte eist ook behoud van de jaarlijkse korting op de EU-afdracht.