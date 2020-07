Alitalia hervat vluchten op Amsterdam

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft zijn internationale vluchten weer hervat. Dit is mogelijk door de geleidelijke opening van de luchthavens voor buitenlandse reizigers en het opheffen van coronabeperkingen. Een van de eerste routes die is heropend is die tussen Milaan Malpensa en Schiphol.

Alitalia, dat op het punt staat genationaliseerd te worden, vliegt ook weer van Malpensa naar Brussel, Londen en Parijs. Vanaf luchthaven Linate nabij Milaan zal vanaf 13 juli weer gevlogen gaan worden, is de verwachting. Linate is na Fiumicino bij Rome de belangrijkste luchthaven voor Alitalia. De maatschappij vliegt ook weer op een reeks binnenlandse bestemmingen.

Alitalia staat momenteel onder beheer van de Staat. Vanwege de moeilijke situatie in de luchtvaartsector door het coronavirus ging een geplande verkoop van het Italiaanse concern niet door.

Investeerder German Efromovich, die voor de crisis al had gezegd in de onderneming te willen investeren, zei woensdag open te staan voor het nemen van een belang in Alitalia. Daarbij zou hij het eigendom met de Italiaanse regering willen delen. Het is niet bekend of Rome wil samenwerken met een particuliere investeerder.

De regering stelde eerder voor om 3 miljard euro uit te trekken voor de herstructurering. Dat bedrag vindt Efromovich veel te hoog. Volgens hem kunnen de ingrepen tegen een veel lager bedrag.