Alibaba zet streep door beloofde banen VS

De Chinese webwinkelgigant Alibaba creëert toch geen miljoen banen in de Verenigde Staten. Die belofte kan het bedrijf volgens topman Jack Ma niet meer nakomen vanwege de onstabiele handelssituatie. „De belofte was gedaan op basis van een vriendschappelijke relatie tussen China en de VS waarin beide landen samenwerken. De huidige situatie heeft dat volledig verwoest.”

Ma deed de belofte begin vorig jaar aan de toen net aangetreden Amerikaanse president Donald Trump. De topman van Alibaba, die onlangs zijn pensioen aankondigde, is echter steeds kritischer op het handelsbeleid van de Amerikaanse president geworden. Volgens Ma is diens beleid van importheffingen schadelijk voor bedrijven over de hele wereld.

Eerder deze week waarschuwde hij Chinese zakenlieden en politici dat de gevolgen van het huidige conflict wel twintig jaar kunnen duren. Toch wil Ma zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van „gezonde” handelsbetrekkingen tussen de VS en China. Volgens de Alibaba-topman is handel geen wapen en moet die niet gebruikt worden om oorlogen uit te vechten.