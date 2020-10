Alibaba investeert miljarden in supermarktreus

Het Chinese technologieconcern Alibaba investeert miljarden dollars in de Chinese supermarktreus Sun Art Retail. Alibaba verdubbelt daarmee zijn belang in de uitbater van zogeheten hypermarkten.

Alibaba legt 3,6 miljard dollar op tafel en heeft daarmee 72 procent van Sun in handen. Sun Art Retail is de grootste keten in China. Uiteindelijk wil Alibaba heel het bedrijf in handen krijgen.

De deal geeft de intentie van Alibaba, het meest waardevolle bedrijf van Azië, volgens kenners duidelijk weer. Met de stap wil het bedrijf een uitbreiding naar fysieke winkels maken, vooral richting kruidenierszaken. Sun Art exploiteert honderden hypermarkten in China met de merken Auchan en RT-Mart, en heeft een enorm distributie- en opslagnetwerk. Daarvan kan Alibaba, bijvoorbeeld op het gebied van verse producten, nu goed gebruik maken.