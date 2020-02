Alibaba helpt leveranciers vanwege coronavirus

De Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft verzachtende maatregelen ingevoerd om zijn voornamelijk Chinese leveranciers te helpen. Het concern schort onder meer de commissies die leveranciers moeten betalen om via het Chineestalige platform Tmall te verkopen tot 1 juli op.

„Ongeacht de situatie zullen wij onze leveranciers bijstaan om door deze moeilijke tijden te komen”, beloofde het beursgenoteerde bedrijf. Het merendeel van de spullen op de platforms van Alibaba is van Chinese makelij.

Veel Chinese producenten kampen met leveringsproblemen vanwege de uitbraak van het Wuhan-virus, waarmee al meer dan 60.000 mensen zijn besmet. Zo liggen tal van containerschepen vast in de havens en blijven veel vrachtvliegtuigen aan de grond.

Alibaba was verder stil over de financiële effecten van het coronavirus op de onderneming. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet en de winst op jaarbasis met ruim een derde dankzij goede verkopen op Singles Day, het Chinese antwoord op Valentijnsdag. Alibaba verbrak toen zijn eigen verkooprecord.