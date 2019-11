Alibaba haalt miljarden op in Hongkong

Alibaba heeft zeker 11,2 miljard dollar opgehaald bij zijn beursgang in Hongkong. De opbrengst kan nog oplopen tot 12,9 miljard dollar als een verleende optie wordt uitgeoefend om extra aandelen op de markt te brengen.

De 500 miljoen aandelen worden conform de verwachtingen aangeboden voor 176 Hongkong dollar per stuk. Dat komt neer op ongeveer 22,50 Amerikaanse dollar per stuk. Daarmee wordt het de grootste beursgang in Hongkong sinds 2010, toen verzekeringsgigant AIA een notering kreeg. Het is de bedoeling dat de handel in Alibaba op 26 november begint.

Recent diende Alibaba formeel al een aanvraag in voor een notering in Hongkong, naast die in de Verenigde Staten. De onderneming wilde eigenlijk in de zomer al naar de markt in Hongkong gaan, maar vanwege de aanhoudende protesten tegen Chinese invloed in de stadstaat werd de beursgang uitgesteld. Alibaba ging in 2014 naar de beurs in New York, waarbij een recordbedrag van 25 miljard dollar werd opgehaald. De notering in New York blijft de belangrijkste, zo heeft Alibaba aangegeven.

De gang naar de financiƫle markten in Hongkong door Alibaba kan worden gezien als een teken van vertrouwen in de status van de stad als belangrijk financieel en zakelijk centrum, ondanks de langdurige en soms gewelddadige protesten. De Chinese overheid zou dan ook erg tevreden zijn met de komst van het bedrijf naar Hongkong. Alibaba gaat nu de strijd aan met de eveneens in Hongkong genoteerde Chinese internetgigant Tencent voor de titel van grootste beursgenoteerde onderneming in de stadstaat.