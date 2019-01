Alders krijgt handen niet op elkaar voor advies over groei Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt toch geen advies uit over de groei van de nationale luchthaven. Dat heeft voorzitter Hans Alders woensdag op een persconferentie bekendgemaakt. Volgens Alders is het hem niet gelukt tot een finaal voorstel te komen dat de steun van alle partijen heeft.

Hij geeft de adviesopdracht daarom terug aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat. „De politiek is nu aan zet.” Alders wijst daarbij onder meer op de Luchtvaartnota die de minister in voorbereiding heeft.

Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol, zegt Alders. „De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.”

In eerste instantie leek nog een meerderheid voor beperkte groei van Schiphol te zijn, maar uiteindelijk kozen bewoners, milieubewegingen en gemeenten en provincies voor het standpunt dat Schiphol zeker tot en met 2023 pas op de plaats te maken. Die partijen willen dat onder meer de klimaatdiscussie wordt betrokken bij de plannen voor de luchtvaart in Nederland. Daarnaast zou een luchthaven op zee moeten worden bekeken als alternatief voor Schiphol.

Alders deed nog een ultieme poging een compromis te bereiken waarin Schiphol tot en met 2023 10.000 extra vluchten per jaar zou mogen uitvoeren. Daarnaast zouden er 10.000 vluchten vanaf Lelystad moeten vertrekken.

Uit de Volkskrant bleek donderdagmorgen dat Alders persoonlijk voorstander is van het laten groeien van Schiphol tot 510.000 vliegbewegingen per jaar in 2023. Hij kreeg echter niet alle andere partijen in de raad achter zich. Volgens Alders moet groei worden toegestaan om te voorkomen dat de netwerkfunctie van de luchthaven en de belangen van KLM ‘onherstelbare schade’ wordt toegebracht.

Opvallend is dat de grootste doorbraak op het gebied van Lelystad is bereikt. Als het vliegverkeer naar die luchthaven niet gescheiden wordt gehouden van dat naar Schiphol maar de twee stromen door elkaar gemengd worden, kunnen de aanvliegroutes naar Lelystad hoger komen te liggen.

President-directeur van Schiphol Dick Benschop noemt het overleg niet mislukt. „We zijn dichter bij elkaar gekomen en hebben de contouren bereikt van een mogelijke groei.”

Minister Van Nieuwenhuizen gaat het verslag bestuderen dat Alders gemaakt heeft over de besprekingen die hij voerde met de verschillende partijen. De minister zal daarna met een voorstel komen over de toekomst van Schiphol.