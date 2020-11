Aldel in Delfzijl schrapt tot 70 banen vanwege coronacrisis

Aluminiumsmelter Aldel in het Groningse Delfzijl schrapt zestig tot zeventig banen vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad van het Noorden. Door de crisis is de vraag naar het aluminium dat Aldel produceert afgenomen.

Verder kampt het bedrijf met een hoge stroomprijs en hoge productiekosten. Een woordvoerder zegt dat circa 20 procent van de medewerkers geraakt zal worden door de reorganisatie. In totaal zijn er 350 mensen in dienst bij Aldel. Het bedrijf gaat met de ondernemingsraad en vakbonden bespreken hoe het sociaal plan eruit komt te zien. „Deze onzekere periode gaat voor onze medewerkers helaas enige tijd duren, zeker tot begin 2021”, aldus de woordvoerder.

Eerder dit jaar sloot Aldel een grote deal met multinational Glencore, een mijnbouwbedrijf dat actief is in ruim 35 landen en daar in totaal ruim zestig verschillende grondstoffen wint. Dagblad van het Noorden schrijft dat de order van 180.000 ton aluminium niet in gevaar komt en dat ook investeerder York Capital, dat Aldel in november 2017 overnam, geloof houdt in de groene plannen van Aldel. Het bedrijf wil de groenste aluminiumproducent van Europa worden.