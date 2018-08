Alcoa wil ontheffing van Trump-tarieven

De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa wil vrijstelling van het tarief van 10 procent op geïmporteerd aluminium dat door president Donald Trump in het leven is geroepen. Het bedrijf dat onder meer metaal levert voor de blikjes van Coca-Cola tot de vliegtuigen van Boeing heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het Amerikaanse ministerie van Handel.

Alcoa beweert dat veel van het gebruikte aluminium van zijn producten niet, of onvoldoende in de VS te verkrijgen is. De vrijstellingsaanvragen gaan voor dit jaar over 39.500 ton aluminium, waarbij de Canadese dochteronderneming van Alcoa het metaal zou moeten leveren. Alcoa produceert in Canada namelijk meer aluminium dan in de VS en wordt zodoende hard geraakt door de ingevoerde tarieven.

Het verzoek van Alcoa volgt een paar weken nadat het bedrijf met een winstwaarschuwing op de proppen was gekomen. Naast het negatieve effect van importheffingen kampt het bedrijf met hogere energiekosten.