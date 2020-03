Albert Heijn wil meer AH to go’s openen in ziekenhuizen

Supermarktconcern Albert Heijn is van plan de komende jaren meerdere AH to go-winkels te openen bij onder andere ziekenhuizen, kantoren en universiteiten. Het bundelt daarvoor de krachten met Albron, dat al veel horeca- en cateringdiensten aanbiedt in onder meer ziekenhuizen.

Sinds eind februari runt Albron bij wijze van kennismaking met het concept de Albert Heijn to go op de campus van Tilburg University. Het doel is om de komende jaren minimaal vijftien AH to go’s op nieuwe locaties te openen.

De Albron-bundeling met Albert Heijn volgt kort op de aankondiging van het supermarktbedrijf om ruim honderd AH to go-filialen toe te voegen aan BP-tankstations.