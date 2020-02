Albert Heijn verdubbelt zijn capaciteit voor thuisbezorging en opent twee nieuwe zogeheten Home Shop Centers (HSC). Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

Beide locaties, in Oosterhout en Bleiswijk, zijn 20.000 vierkante meter groot en gaan 40.000 bestellingen per week verwerken. Ze bieden werkgelegenheid aan 1000 nieuwe medewerkers. Albert Heijn had al een HSC in Amsterdam.

De opening van de nieuwe HSC’s is naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar.