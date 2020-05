Albert Heijn stapt over op digitale koopzegels

Albert Heijn gaat vanaf volgende maand zijn koopzegels ook via zijn app aanbieden. De bestaande koopzegels verdwijnen eind dit jaar. Klanten die nog een incompleet zegelboekje hebben, kunnen dat voor die tijd vol maken, aldus de supermarkt. Albert Heijn introduceerde vorig jaar al digitale zegeltjes in de app, maar alleen voor spaaracties zoals die voor kristallen glazen.

Klanten kunnen zich in de AH-app aanmelden voor het spaarprogramma met koopzegels. Dan kopen ze automatisch een koopzegel ter waarde van 10 cent bij elke euro die zij besteden in de winkel of op ah.nl, als ze hun persoonlijke bonuskaart scannen. Bij een vol boekje met 490 zegels ter waarde van 49 euro, ontvangen klanten 52 euro.

Albert Heijn claimt dat digitaal sparen milieuvriendelijker is. Daarnaast neemt het besmettingsrisico met het coronavirus af. Zo hoeven medewerkers niet meer een papieren boekje van een klant aan te nemen. Albert Heijn stopte in maart tijdelijk met zijn spaaracties vanwege het extra contact tussen de klant en de kassamedewerker dat ermee gepaard ging.