Albert Heijn legt route fles jus vast

Klanten van Albert Heijn kunnen straks tot in detail volgen welke route hun fles jus d’orange heeft afgelegd van productie tot in hun winkelwagen. De supermarktketen wil daarmee tegemoetkomen aan de toegenomen vraag van klanten naar transparantie over producten, om in te schatten hoe ze zijn geproduceerd.

Albert Heijn en frisdrankproducent en -bottelaar Refresco brengen een QR-code aan op de verpakking die door klanten met een smartphone kan worden gescand. Die kunnen dan zien waar de sinaasappels zijn geweest vanaf het moment dat ze in Brazilië van de boom zijn gehaald en hoe betrokkenen als telers scoren op onder meer duurzaamheid en voedselveiligheid. Ook krijgen ze gegevens over de plukperiode en de zuurtegraad van het fruit.

Het bedrijf zegt voor het volgen van de route gebruik te maken van blockchaintechnologie. De techniek, die bekend is van de bitcoin, kan worden gebruikt voor het vastleggen van gegevens in een databank. Waarom de super kiest voor blockchain en niet voor een gewone databank is niet duidelijk. Het bedrijf wil vaker soortgelijke informatie aanbieden over producten.