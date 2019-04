Albert Heijn koopt FoodFirst Network

Albert Heijn neemt FoodFirst Network over. Dat is een onlineplatform voor gezonde leefstijl. Leden krijgen tegen betaling advies en tips over voeding, bewegen, slaap en ontspanning. Bekende gezichten van het platform zijn Rudolph van Veen en Irene Moors.

De supermarktketen, onderdeel van het beursgenoteerde Ahold Delhaize, maakte niet bekend welke prijs wordt betaald voor de start-up. De transactie wordt naar verwachting in het lopende kwartaal afgerond. De overname past volgens Albert Heijn in de strategie om voeding en gezondheid meer centraal te stellen.