Albert Heijn gaat herkomst cacao volgen

Albert Heijn gooit de inkoopmethode voor cacao voor zijn chocolademerk Delicata op de schop. De herkomst van de cacaomassa wordt traceerbaar gemaakt. Daarnaast gaat de supermarkt boeren meer betalen voor hun cacao.

Met de maatregelen hoopt Albert Heijn de inkoop van de ingrediënten voor zijn chocolade duurzamer en transparanter te maken. De cacao-industrie is berucht om de slechte arbeids- en leefomstandigheden op plantages, die volgens critici vaak neerkomen op moderne slavernij. Voorheen was het niet precies vast te stellen waar de cacao voor Delicata-repen vandaan kwam. Daardoor is het ook moeilijk om eventuele misstanden tegen te gaan.

Chocolademaker Barry Callebaut, die de repen voor Albert Heijn produceert, gaat de grondstoffen nu op dezelfde manier inkopen als gebeurt voor de chocola van Tony’s Chocolonely. De cacao komt van een vaste groep boerencoöperaties in Ghana en Ivoorkust, waardoor de herkomst wel duidelijk is. Die coöperaties krijgen ook een premie bovenop de wettelijk vastgestelde minimumprijzen voor cacao in de twee West-Afrikaanse landen.