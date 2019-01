Albert Heijn gaat flink uitbreiden in België

Albert Heijn gaat stevig uitbreiden in België. Moederbedrijf Ahold Delhaize wil komende jaren dertig tot vijftig nieuwe Albert Heijn-filialen openen bij de zuiderburen. Ook voor Delhaize Le Lion, het grootste merk van het concern in België, bestaan er fikse groeiplannen.

Albert Heijn is al sinds 2011 actief in Vlaanderen en heeft er nu 42 winkels. Door het samengaan van Ahold en het Belgische Delhaize in 2016 rees de vraag of het niet beter was de Belgische Albert Heijns om te vormen tot Delhaize-winkels. Het gefuseerde supermarktconcern heeft de situatie een tijdje aangekeken, maar wil in België toch verder met Albert Heijn.

Het Nederlandse merk doet het naar eigen zeggen erg goed bij de Belgen, omdat de keten er kan adverteren met ‘Nederlandse prijzen’. In het Belgische supermarktlandschap liggen de prijzen door de bank genomen iets hoger, maar Albert Heijn kan dat omzeilen door zijn Vlaamse filialen vanuit Nederland te beleveren.

‘Appie’ krijgt in België binnenkort overigens gezelschap van Jumbo. De nummer 2 van Nederland verwacht dat zijn eerste filialen in België in het vierde kwartaal van dit jaar opengaan. Financieel topman Ton van Veen van Jumbo wilde eerder deze maand nog niet zeggen op hoeveel Belgische winkels hij precies mikt. „We kijken eerst of de formule aanslaat in België”, stelde hij.

Delhaize Le Lion telt rond de achthonderd winkels in België. Dat moeten er over drie tot vier jaar zo’n negenhonderd zijn. De Delhaize-filialen zullen ook gaan samenwerken met webwinkel bol.com. De Belgische Albert Heijn-zaken hebben nu al pakketophaalpunten van bol.com, net als in Nederland het geval is.