Al tienduizenden bijstandsaanvragen bij zzp-loketten

Bij de speciale noodloketten voor zzp’ers die door de coronacrisis acuut in financiële nood zijn gekomen, zijn al tienduizenden aanvragen ingediend voor bijstand. In onder meer grote steden als Amsterdam en Rotterdam loopt het storm.

In twee dagen tijd hadden zzp’ers in Amsterdam bij elkaar 16.000 aanvragen ingediend. In de regio groot-Rotterdam gaat het tot en met dinsdag om zeker 5000 aanvragen. Daar zijn de aanvragen die woensdag in zowel Amsterdam als Rotterdam zijn binnengekomen nog niet bij opgeteld.

In verschillende gemeenten kunnen zzp’ers sinds deze week al aankloppen voor hulp, al moet op de maatregel van overheidswege nog een klap worden gegeven. Het gaat dan onder meer om de juridisch afdichting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopte dit uiterlijk woensdag voor elkaar te hebben, maar heeft toch iets langer de tijd nodig.

Gemeenten die hun nek al uitsteken voor de zelfstandigen doen dat vooralsnog op eigen initiatief. Zij keren via een versimpelde regeling al wel geld uit, maar moeten nog even wachten op de overheidsbijdrage. Voor de regeling is door het kabinet in eerste instantie 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.