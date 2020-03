Al honderd Chinese huizenbouwers failliet door virus

Er zijn al meer dan honderd Chinese huizenbouwers failliet gegaan door de coronacrisis. De teller van faillissementen staat dit jaar na twee maanden op 105, terwijl er heel vorig jaar bijna 500 bankroeten waren. Volgens experts gaan er nog veel bedrijven volgen dit jaar.

De huizenmarkt in China wordt al jaren als een bubbel omschreven. Als de verkopen van woningen teruglopen, raken de ontwikkelaars die de opbrengsten uit verkopen vaak als belangrijkste bron van financiering hebben, niet meer uit de schulden. Bovendien ligt de bouw in grote delen van China stil waardoor woningen die wel verkocht zijn veel later geld opbrengen dan de ontwikkelaar had verwacht. Die ontwikkelaars krijgen nu de rekening gepresenteerd.

Er zijn al tekenen dat de huizenmarkt terugloopt. In januari stegen de prijzen met het laagste tempo in bijna twee jaar. Kredietbeoordelaar S&P denkt dat de markt dit jaar met 15 tot 20 procent terugloopt. Het zou de eerste daling in twaalf jaar zijn.

Kenners zien ook kansen voor grote vastgoedontwikkelaars. Die kunnen hun kleine branchegenoten goedkoop overnemen of vastgoed dat nog wordt ontwikkeld kopen van bedrijven die in de problemen zijn geraakt.

De vastgoedsector hoeft niet op hulp te rekenen vanuit Peking.