Al 290.000 FNV-leden brachten hun stem uit

Circa 290.000 leden van de FNV hadden voor vrijdag 18.00 uur hun stem uitgebracht over de herziening van het pensioenstelsel. In totaal zijn ruim 1 miljoen leden stemgerechtigd. De respons ligt volgens de FNV nu al hoger dan bij eerdere ledenraadplegingen.

Het onlinereferendum van de vakbond sluit zaterdag om 12.00 uur. Volgens FNV-voorzitter Han Busker is het afgelopen week meer dan ooit over pensioenen gegaan. "Mensen binnen en buiten de FNV verdiepen zich in het onderwerp en in hun eigen situatie en dat is pure winst", zei hij.

FNV had eerder op vrijdag nog een herinneringsmail de deur uit gedaan naar de leden. De uitkomst van het referendum geldt als "zwaarwegend advies" aan het ledenparlement van FNV. Die 105-koppige raad beslist zaterdag definitief of de vakbond instemt met het vorige week gesloten principeakkoord over pensioenen.