AkzoNobel wint zaak tegen Elliott

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel heeft een rechtszaak gewonnen tegen een groep opstandige aandeelhouders onder leiding van Elliott Advisors. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam wees alle eisen van de beleggers, die openstaan voor een overname van Akzo door branchegenoot PPG Industries, af.

De groep onder aanvoering van het activistische Elliott was boos over de resolute afwijzing van de Amerikaanse avances. Ze eisten onder meer een buitengewone aandeelhoudersvergadering om te kunnen stemmen over het lot van president-commissaris Antony Burgmans, die in hun ogen de boosdoener was.

De rechter zag ook niets in de eis om één of meer supercommissarissen aan te stellen.

AkzoNobel betoogde bij de zitting vorige week dat de aandeelhouders vooral gedreven waren door „snel geld”. Vervanging van Burgmans zou hen bovendien niet helpen, omdat het besluit PPG de deur te wijzen unaniem was genomen.

Daar komt bij dat het op poten zetten van een eventuele buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) veel voeten in de aarde heeft en lang gaat duren. Volgens de wet moet minimaal zes weken worden uitgetrokken om aandeelhouders te informeren over een bava. Volgens de interne regels heeft Akzo ook nog recht op een uitstel van de responstijd van zes maanden.

PPG-topman Michael McGarry zei tijdens de zitting nog steeds in een samensmelting te geloven. Hij heeft aangegeven op de dag na de uitspraak te vergaderen over het vervolg van de strategie ten aanzien van Akzo. Er is haast geboden, omdat PPG vóór 1 juni een officieel biedingsbericht moet indienen. PPG is ook naar een andere rechter gestapt om die deadline te verschuiven.