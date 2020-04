AkzoNobel voelt impact coronacrisis op verfverkopen

Verffabrikant AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet behaald, vooral onder druk van de coronacrisis. Het bedrijf vreest dat de impact van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan in het tweede kwartaal duidelijker te voelen zal zijn. Dat meldde AkzoNobel in een handelsbericht.

In het afgelopen kwartaal zakte de omzet met 6 procent tot iets meer dan 2 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. De verkoopvolumes gingen daarbij met 7 procent omlaag. Dat kwam vooral door de uitbraak van corona in China en later elders in de wereld. Volgens AkzoNobel neemt de wereldwijde tegenwind van de coronacrisis sterker toe, wat dus ook te merken zal zijn in de resultaten in dit lopende kwartaal. Het bedrijf profiteert wel van de lagere grondstofprijzen.

De aangepaste operationele winst steeg afgelopen kwartaal met 31 procent tot 214 miljoen euro. AkzoNobel had eerder al zijn financiële doelstellingen voor dit jaar laten varen vanwege de crisis en bepaalde delen van zijn herstructureringsprogramma op pauze gezet.