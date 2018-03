AkzoNobel verkoopt chemietak aan Carlyle

AkzoNobel verkoopt voor ruim 10 miljard euro zijn speciaalchemietak aan de Amerikaanse investeerder Carlyle die samen optrekt met het Singaporese investeringsfonds GIC. Het Nederlandse concern sluist de opbrengsten van de verkoop grotendeels door naar de aandeelhouders.

Akzo besloot vorig jaar al om zijn speciaalchemietak af te splitsen. Zo hoopte het verf- en chemiebedrijf zijn aandeelhouders tevreden te stellen nadat een mogelijk lucratieve overname van het gehele bedrijf door branchegenoot PPG Industries vorig jaar niet doorging.

De hele splitsing en het verkoopproces betreffen een ingrijpende aangelegenheid. Na aftrek van alle bijkomende kosten bedraagt de netto-opbrengst van de verkoop waarschijnlijk rond de 7,5 miljard euro. De deal moet voor het einde van dit jaar worden afgerond.

Er waren verschillende partijen in de race om het onderdeel Specialty Chemicals in te lijven. Carlyle moest het naar verluidt opnemen tegen rivalen als Apollo Global Management, een combinatie van Bain Capital met Advent International en het Nederlandse HAL Investments. Ook hield Akzo de optie van een beursgang open.

Volgens Akzo-topman Thierry Vanlancker trok Carlyle evenwel aan het langste eind omdat deze partij met de beste voorstellen kwam. Carlyle is wereldwijd actief en heeft ook de financiële mogelijkheden om de speciaalchemietak verder tot bloei te laten komen.

De investeerder bleek tevens bereid om garanties te geven voor de centrale positie van Nederland binnen de chemietak. Bij AkzoNobel in Nederland werken nu nog zo’n 5000 mensen. Daarvan gaan er 2500 over naar de nieuwe eigenaren. Wereldwijd werken er zo’n 10.000 mensen bij Specialty Chemicals.

Na de verkoop gaat AkzoNobel verder als bedrijf gespecialiseerd in verf en coatings. Akzo betoogde vorig jaar dat aandeelhouders zo uiteindelijk het beste af waren. De top van het bedrijf was hard in aanvaring gekomen met een aantal grote aandeelhouders omdat die liever hadden gezien dat Akzo wel op het overnamevoorstel van PPG was ingegaan. De kwestie werd zelfs in de rechtszaal uitgevochten. Ook de politiek roerde zich in de discussie.

Profiel: AkzoNobel

- Naam: AkzoNobel

- Opgericht: De oudste Nederlandse voorloper van AkzoNobel is verf- en lakfabrikant Sikkens uit Groningen, die in 1792 van start ging.

- Divisies: Decorative Paints, Performance Coatings en Specialty Chemicals.

- Hoofdkantoor: Amsterdam

- Topman: Thierry Vanlancker (sinds 2017)

- Merken: Bekende merken van Akzo zijn onder meer Flexa, Sikkens, International, Jozo Zout, Ceta Bever, Dyna, Astral, Soliant en Wanda.

- Werknemers: 45.600 wereldwijd

- Financiële gegevens: AkzoNobel boekte in 2017 een omzet van 14,6 miljard euro. De nettowinst bedroeg 832 miljoen euro.

Profiel: Carlyle

- Naam: The Carlyle Group, naar het hotel in New York waar de eerste gesprekken over oprichting van het investeringsfonds werden gehouden.

- Opgericht: 1987

- Hoofdkantoor: Washington, DC

- Topman: Glenn Youngkin en Kewsong Lee

- Activiteiten: Carlyle steekt geld in bedrijven die het vervolgens na enkele jaren weer met winst van de hand probeert te doen. Ook beheert het bedrijf een vastgoedportfolio.

- Investeringen: Carlyle heeft geld zitten in 279 bedrijven en meer dan 300 vastgoedinvesteringen. Onder meer autoverhuurder Hertz en communicatiebedrijf Sagemcom zijn grotendeels in handen van de investeerder.

- Geïnvesteerd vermorgen: 195 miljard dollar (157 miljard euro) via 317 investeringsvehikels.

- Werknemers: 1600 wereldwijd