AkzoNobel verhoogt winst en gaat eigen aandelen inkopen

Verfmaker AkzoNobel heeft in het afgelopen kwartaal een duidelijk hogere winst behaald, ondanks een lagere omzet. Daarbij profiteerde het concern vooral van kostenbesparingen. AkzoNobel zegt een sterk derde kwartaal achter de rug te hebben en gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en een interim-dividend uitkeren.

De nettowinst steeg tot 220 miljoen euro, 36 procent meer in vergelijking met vorig jaar. De omzet daalde met 5 procent tot bijna 2,3 miljard euro, maar dat kwam door negatieve wisselkoerseffecten vanwege de duurdere euro.

Op basis van gelijke wisselkoersen steeg de omzet juist met 1 procent. Daarbij nam de verkoop van decoratieve verven toe omdat mensen meer thuis gingen verven in coronatijd. Bij zogeheten Performance Coatings was een lager verkoopvolume te zien. Dat kwam bijvoorbeeld door een zwakkere vraag naar lakken vanuit de auto-industrie.

AkzoNobel had in een tussentijdse update al gezegd te rekenen op een omzet die op basis van constante wisselkoersen ongeveer op het niveau van vorig jaar zou liggen en dat de tegenwind van de coronacrisis aan het afnemen was. AkzoNobel zegt wel dat de ontwikkeling van de vraag in een onzekere macro-economische omgeving per regio en segment verschilt. De lagere grondstoffenkosten hebben naar verwachting een gunstig effect op het vierde kwartaal van 2020, aldus de onderneming.

Het bedrijf verlaagde de kosten in de afgelopen periode met 49 miljoen euro, waarvan 27 miljoen euro structureel. Het aangepast bedrijfsresultaat klom met 18 procent tot 353 miljoen euro. Het aandeleninkoopprogramma moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond. Het interim-dividend bedraagt 0,43 euro per aandeel.

Topman Thierry Vanlancker stelt dat AkzoNobel een uitstekend resultaat heeft behaald en wijst onder meer op strikte discipline op het gebied van marges en kostenbesparingen. Volgens Vanlancker is het bedrijf financieel sterk genoeg om weer eigen aandelen in te gaan kopen ondanks de onzekerheid door de coronacrisis. Vanwege die onzekerheid heeft AkzoNobel geen concrete verwachtingen voor het gehele jaar uitgesproken.