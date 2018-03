AkzoNobel sterkste stijger in groene AEX

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een duidelijke winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was het sentiment op de beursvloeren positief. AkzoNobel was bij de hoofdfondsen op het Damrak de winnaar van de dag. Het concern bereikte een akkoord over de verkoop van zijn divisie Specialty Chemicals.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een winst van 1,4 procent op 525,76 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 786,38 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,6 procent aan.

Het aandeel AkzoNobel werd 3,5 procent meer waard. Het verf- en chemieconcern bevestigde zijn speciaalchemietak te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle voor 10,1 miljard euro. Volgens analisten van KBC Securities is de prijs hoger dan verwacht. Akzo wil de opbrengst grotendeels uitkeren aan de aandeelhouders.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,9 procent. Verder stonden kabel- en telecomconcern Altice (min 1,5 procent) en brouwer Heineken (min 0,1 procent) bij de zakkers.

In de MidKap was beursintermediair Flow Traders de sterkste stijger met een winst van meer dan 5 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM verloor 0,9 procent en sloot de rij bij de middelgrote fondsen.

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz (H&M) dik 5 procent. Het Zweedse kledingconcern boekte afgelopen kwartaal de laagste winst in zestien jaar. Deutsche Bank klom 1,1 procent in Frankfurt. Volgens mediaberichten is de grootste bank van Duitsland op zoek naar een vervanger voor topman John Cryan.

Casino won 3,8 procent in Parijs. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat de Amerikaanse internetgigant Amazon de boodschappen gaat bezorgen voor de Franse supermarkt Monoprix, het moederbedrijf van Casino.

Novartis won 1,7 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut verkoopt zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg aan het Britse GlaxoSmithKline (plus 4,9 procent) voor 13 miljard dollar.

De euro was bij de slotbel 1,2405 dollar waard, tegen 1,2443 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 65,27 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 70,06 dollar per vat.