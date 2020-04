AkzoNobel smaakmaker op drukke beursdag

Het aandeel AkzoNobel was woensdag favoriet bij beleggers na beter dan verwachte kwartaalcijfers van het verfconcern. Ook de Europese aandelenbeurzen wonnen terrein na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De aandacht bleef uitgaan naar de recente scherpe daling van de olieprijzen en de stroom van bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen naast Akzo ook ASMI, Heineken en Randstad met kwartaalberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent hoger op 504,14 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 668,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,4 procent aan.

AkzoNobel (plus 8 procent) was de grote winnaar in de AEX. Volgens analisten van Baader presteerde het verfconcern in het eerste kwartaal „significant beter” dan verwacht. Het bedrijf vreest wel dat de impact van de virusuitbraak en de coronamaatregelen in het tweede kwartaal duidelijker te voelen zullen zijn.

ASMI volgde met een winst van 5 procent. De chiptoeleverancier heeft naar eigen zeggen een solide kwartaal achter de rug waarin de gevolgen van de virusuitbraak beperkt bleven. Ook in het tweede kwartaal verwacht het bedrijf weinig problemen. Randstad won 0,5 procent na meevallende resultaten. Het uitzendconcern boekte in de tweede helft van maart wel bijna een derde minder omzet door de lockdownmaatregelen en verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende kwartaal.

Heineken verloor 1,1 procent. Het bedrijf zag het biervolume afgelopen kwartaal afnemen door de coronacrisis en voorziet een verdere daling in het lopende kwartaal. De bierbrouwer keert verder geen interimdividend uit en schrapt de bonussen voor topmanagers. Ook nemen de topbestuurders genoegen met 20 procent minder loon.

In Zürich won Roche 1,8 procent. De Zwitserse farmaceut handhaafde zijn verwachtingen. Vanwege de virusuitbraak is er veel vraag naar de coronatests van het bedrijf. Ook werkt Roche aan een potentieel middel tegen Covid-19. De Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson steeg 6 procent in Stockholm dankzij beter dan verwachte cijfers. In Parijs vielen de resultaten van chipmaker STMicroelectronics (plus 7,5 procent) in de smaak. Het Franse luxeconcern Kering zakte 6 procent na een daling van de verkopen afgelopen kwartaal.

De euro was 1,0860 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 6,1 procent minder op 10,86 dollar. Brentolie werd 7,2 procent goedkoper op 17,94 dollar per vat.