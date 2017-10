AkzoNobel onderaan AEX na winstalarm

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters toonden weinig beweging. Op het Damrak ging verf- en chemieconcern AkzoNobel omlaag na een nieuw winstalarm. Chipmachinemaker ASML ging juist omhoog na resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 547,24 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 830,64 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent, Frankfurt stond vlak.

AkzoNobel zakte 1,8 procent, nadat het concern nog voorzichtiger is geworden over de winstverwachting voor het hele jaar. In september stelde Akzo ook al zijn winstprognose neerwaarts bij. ASML steeg 1 procent en was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, na een aanvankelijk openingsverlies. De fabrikant van chipmachines heeft andermaal een sterk kwartaal achter de rug, maar qua capaciteit loopt het bedrijf volgens analisten van Natixis tegen zijn grenzen aan.