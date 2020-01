AkzoNobel monitort situatie in Wuhan

Verfconcern AkzoNobel houdt de situatie in Wuhan nauwgezet om de gaten. De onderneming heeft een poedercoatingfabriek in de Chinese miljoenenstad, die vanwege de uitbraak van het coronavirus hermetisch is afgesloten. Ook heeft de onderneming er een kantoor.

Volgens een woordvoerder van de verfreus worden adviezen die de Chinese overheid geeft opgevolgd en worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. Wat de specifieke maatregelen zijn, meldde hij desgevraagd niet.

AkzoNobel wil ook niet zeggen hoeveel medewerkers het aan het werk heeft op de betreffende locaties. De producten die in Wuhan worden geproduceerd, zijn louter bestemd voor de lokale markt. Dus de impact van de maatregelen om het virus de kop in te drukken lijkt „relatief” beperkt. Verder speelt mee dat veel Chinezen vanwege de viering van het nieuwe jaar vrij zijn.