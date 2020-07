AkzoNobel koploper in positieve AEX

Het aandeel AkzoNobel was maandag in trek op de Amsterdamse beurs dankzij een goed ontvangen handelsbericht van de verfproducent. De Europese aandelenbeurzen openden eveneens in het groen. Beleggers schoven de zorgen over de wereldwijde recordstijging van het aantal coronabesmettingen aan de kant en keken vooral uit naar de start van het cijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent in de plus op 577,01 punten. De MidKap klom 1 procent tot 770,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.

AkzoNobel (plus 4 procent) was koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De omzet van de verffabrikant is in het tweede kwartaal met 19 procent gedaald. Door de coronacrisis stond vooral de vraag naar lakken vanuit de auto-industrie en luchtvaartsector sterk onder druk. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind van de crisis in de loop van het kwartaal wel steeds meer af. In China was de vraag aan het einde van het kwartaal bijna weer terug op het oude niveau.