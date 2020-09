AkzoNobel klimt op licht hoger Damrak

AkzoNobel was donderdag in trek op het Damrak dankzij een goed ontvangen handelsupdate van het verfconcern. De Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen, na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en keken vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 553,03 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 801,83 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,2 procent.

AkzoNobel klom 4 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De verfreus ziet de „tegenwind” als gevolg van de coronacrisis afnemen en rekent in het derde kwartaal op een omzet die op basis van gelijke wisselkoersen bijna op het niveau van vorig jaar ligt. AkzoNobel waarschuwt wel dat de situatie complex blijft en dat trends per regio verschillen.